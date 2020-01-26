شكرا لقرائتكم خبر عن إيمري تشان يقترب من بروسيا دورتموند والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب النجم الألماني إيمري تشان، لاعب يوفنتوس الإيطالي، من الانتقال إلى بروسيا دورتوند الألماني بعد فترة غير موفقة مع السيدة العجوز.
وكان اللاعب قد انتقل إلى البيانكونيري في صفقة انتقال حر منذ حوالي عام ونصف، إلا أنه لم ينجح في حجز مقعد أساسي في تشكيل الفريق، لا سيما تحت قيادة المدير الفني ماوريسيو ساري، الذي تولى القيادة الفنية مطلع هذا الموسم.
وحسب «يوروسبورت»، يقترب اللاعب من العودة إلى بلاده للانضمام إلى بروسيا دورتموند، إذ خرج من قائمة فريقه لمواجهة نابولي، الليلة، بينما يستعد لإتمام انتقاله.
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