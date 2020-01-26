الارشيف / اخبار الرياضه

مانشستر يونايتد يرفع عرضه لضم برونو فيرنانديز

0 نشر
أحمد حمدي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يرفع عرضه لضم برونو فيرنانديز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضه لضم لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي برونو فيرنانديز بعد رفض عرضه الأول.

Advertisements

ويأمل الشياطين الحمر في حسم التعاقد مع «فيرنانديز» قبل إغلاق باب سوق الانتقالات الشتوية الجاري، إلا أن الناديين لم يستطعا الوصول إلى اتفاق بعد على الناحية المالية.

وتقدم اليونايتد بعرض للنادي البرتغالي بلغت قيمته 42.5 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى المكافآت، إلا أن سبورتنج رفض العرض، حسب صحيفة «ذا تايمز» البريطانية.

ورفع الفريق الإنجليزي عرضه إلى 46.4 جنيه إسترليني بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بأداء اللاعب، فيما يأمل أن ينال العرض موافقة سبورتنج لشبونة الذي يبحث عن الحصول على مبلغ يقترب من الـ 50 مليون جنيه إسترليني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يرفع عرضه لضم برونو فيرنانديز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا