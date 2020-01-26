شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يرفع عرضه لضم برونو فيرنانديز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضه لضم لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي برونو فيرنانديز بعد رفض عرضه الأول.

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ويأمل الشياطين الحمر في حسم التعاقد مع «فيرنانديز» قبل إغلاق باب سوق الانتقالات الشتوية الجاري، إلا أن الناديين لم يستطعا الوصول إلى اتفاق بعد على الناحية المالية.

وتقدم اليونايتد بعرض للنادي البرتغالي بلغت قيمته 42.5 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى المكافآت، إلا أن سبورتنج رفض العرض، حسب صحيفة «ذا تايمز» البريطانية.

ورفع الفريق الإنجليزي عرضه إلى 46.4 جنيه إسترليني بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بأداء اللاعب، فيما يأمل أن ينال العرض موافقة سبورتنج لشبونة الذي يبحث عن الحصول على مبلغ يقترب من الـ 50 مليون جنيه إسترليني.