شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لـ«بن شرقي» بعد إصابته في لقاء مازيمبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالإشراف على التدريبات التأهيلية للاعب أشرف بن شرقي، خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم الأحد، بملعب عبداللطيف أبورجيلة.
ويعاني اللاعب من إصابة عضلية تعرض لها قبل انطلاق لقاء مازيمبي الكونغولي الأخير.
ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة والمقرر لها الثلاثاء القادم بالجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.
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