شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل الاستعداد لوادي دجلة.. وانتظام «الونش» في التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، تدريباته استعدادًا لمواجهة وادي دجلة والمقرر لها الثلاثاء القادم بالجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.

وخضع اللاعبون الذين لم يشاركوا أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، لتدريبات قوية تحت إشراف سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز مدربي الفريق.

كما خضع باقي اللاعبين لتدريبات إطالات، تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، عاد المدافع محمود حمدي الونش، للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعدما تغيب عن تدريبات الفريق أمس بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بسبب وفاة جدته.

وأنهى الظهير الأيسر عبدالله جمعة البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق في الفترة الأخيرة، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وانتظم اللاعب في بدايه عملية الإحماء مع زملائه في مران الفريق اليوم، وبعدها خضع لتدريبات فردية بالكرة، تحت إشراف عمرو المطراوي، إخصائي التأهيل.

وشارك محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق، في التقسيمة الفنية للفريق في مران اليوم، وخاض الحارس التدريبات كلاعب مع زملائه الذين لم يشاركوا أمام مازيمبي الكونغولي.