شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 20 انتصارًا للأهلي على حساب أندية تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يترقب أنصار الكرة العربية والأفريقية مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريقي الأهلي والنجم الساحلي، مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام بالقاهرة، في إطار منافسات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي سيعتلي مجموعته حال حصد النقاط الثلاثة وإحراز الانتصار قبل مواجهته الحاسمة بالجولة الأخيرة أمام الهلال في أم درمان، بينما يسعى النجم لتعزيز الصدارة والوصول للنقطة رقم 10، والعبور رسمياً إلى دور الثمانية قبل مباراته الأخيرة أمام بلاتنيوم في رادس.

وعلى مدار تاريخ الأهلي بالأندية التونسية على المستويين الأفريقي والعربي، خاض بطل مصر أمامهم 52 مباراة، بواقع 44 قارية و8 مواجهات عربية.

ونجح الأهلي في تحقيق 20 انتصاراً على حساب أندية تونس، 19 أفريقيا وانتصار وحيد عربي، مقابل 12 هزيمة "10 في أفريقيا و 2 ببطولات الأندية العربية"، و 20 تعادلاً "منهم 15 في بطولات أفريقيا".

Advertisements

وأمطر الأهلي شباك أندية تونس قبل مواجهة النجم الساحلي بـ60 هدفاً، جاء منهم 54 في المواجهات القارية، و6 بالبطولات الإقليمية، في حين سكن شباكه 44 هدفاً خلال الـ 52 مباراة.

ومن بين الـ20 انتصاراً الذي حققهم الأهلي على حساب أندية تونس؛ جاءت 6 انتصارات منهم وسط أنصارهم وفي عقر دارهم بتونس، وجميعهم على مستوى البطولات الأفريقية، بواقع 4 على حساب الترجي وواحد على حساب كل من الصفاقسي ومستقبل المرسى.

ويعتبر الفوز الأكبر للاهلي على حساب الأندية التونسية الذي حققه على النجم الساحلي بملعب برج العرب في الإسكندرية بنتيجة 6/2 في إياب نصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2017، بينما تعتبر الهزيمة الأثقل له في مواجهة فريق الأفريقي والخسارة بنتيجة 4/1 بالبطولة العربية لأبطال الكؤوس عام 1995 بتونس والتي خاضها بطل مصر بالصف الثاني.

واستهل الأهلي مشوار مواجهاته أمام الأندية التونسة أمام مستقبل المرسى في الدور الأول لبطولة أفريقيا للاندية أبطال الكؤوس عام 1985 وأقيمت المباراة الأولى في تونس، ونجح مجدي عبدالغني في قص شريط أهداف مواجهات الفريق الأحمر بالأندية التونسة وسجل هدف الانتصار يومها.

أما عن ركلات الترجيح، فلقد تم الاحتكام لها في 3 مناسبات بمواجهات الأهلي والأندية التونسية الاولى أمام الترجي بملعب القاهرة بدور الـ 16 لأفريقيا أبطال الدورس عام 1990 وحسمها فريق باب سويقة، والثانية على لقب كأس السوبر الأفريقي 2007 في أديس أبابا وتفوق خلالها بطل مصر، والثالثة أمام الأفريقي بملحق الكونفدرالية 2015 في ملعب رادس وحسمها الأهلي.