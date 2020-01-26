انس جابر تدخل التاريخ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
ضمن منافسات الدور الرابع خلال بطولة استراليا المفتوحة للسيدات أولى بطولات الغراند سلام الاربعة الكبرى التي تبلغ قيمة جوائزها 44,000,000$، نجحت اللاعبة التونسية انس جابر بتحقيق الفوز وحسم التأهل لأول ربع نهائي غراند سلام في مسيرتها الإحترافية بفوزها على الصينية وانغ بمجموعتين نظيفتين 6 - 7 و1 - 6، لتقابل كينين في الدور المقبل.
وبهذا الفوز، لم تصنع انس جابر التاريخ للتنس العربي وحسب، بل أصبحت بوصولها لهذا الدور هي أول لاعبة من قارة افريقيا تصل لربع نهائي غراند سلام منذ لاعبة جنوب افريقيا اماندا كوتزر في اميركا المفتوحة 1998، كما ستدخل يوم الاثنين ما بعد المقبل التوب 50 لأول مرة في مسيرتها، حيث تحتل حاليًا في التصنيف المباشر المركز 46 عالميًا في التصنيف العالمي وهو أعلى تصنيف لها، جدير بالذكر أن أعلى تصنيف وصلت إليه من قبل هو التصنيف 51 على العالم في ايلول 2019، كما اصبحت رابع لاعبــة ولاعب عربي تصل لربع نهائي غراند سلام بعد يونس العيناوي، هشام ارازي، اسماعيل الشافعي، وهي المرة الاولى التي يصل لاعب عربي لهذا الدور منذ المغربي هشام ارازي في استراليا المفتوحة 2004.
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