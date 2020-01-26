ارتباط بوتشيتينو بتوتنهام حتى نهاية الموسم يريح سولسكاير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

ذكرت صحيفة "ميرور" ان المدرب ​موريسيو بوتشيتينو​، مرتبط ب​توتنهام​ حتى نهاية الموسم.



وقالت إن حزمة تخلي توتنهام عن المدرب الارجنتيني أعطت مدرب ​مانشستر يونايتد​ ​أولي غونار سولسكاير​ مزيدًا من الوقت، حيث ان ناديه كان يتطلع لاستبداله ببوتشيتينو.

Advertisements

فإذا حصل الأرجنتيني على وظيفة أخرى قبل نهاية الموسم، فسيحصل سبيرز على تعويض يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني.

وحصل سولسكاير على ضمانات حتى نهاية الموسم الحالي حيث يرغب نائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد وأصحاب النادي في منح النروجي الفرصة بعد أخذ مقامرة بشأن تعيينه قبل 10 أشهر.

لكن تردد النادي في الاستثمار بشكل كبير في سوق الانتقالات لشهر كانون الثاني بعد إنفاق 150 مليون جنيه استرليني على اللاعبين في الصيف يعد علامة على أن الأشهر الأربعة المقبلة ستجعل مستقبل سولسكاير على المحك.