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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً: اتمام صفقة التبادل بين يوفنتوس وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
اعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي على تويتر رسمياً عن تعاقده مع البرازيلي ماتيوس بيريرا نجم وسط يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأوضح النادي الكتالوني في بيانه، أنّ الصفقة تتضمن انتقال مهاجم برشلونة اليجاندرو ماركيز إلى صفوف السيدة العجوز.
واضاف البرشا، أنّ الفريق حصل على 8.2 مليون يورو نظير بيع ماركيز إلى البيانكونيري، كما أنه حصل على خدمات بيريرا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
ومن جهته، اشار النادي الايطالي الى أنّ عقد بيريرا مُدرج به بند بالزام الشراء من جانب نادي برشلونة، إذا تم تحقيق شروط معينة.
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