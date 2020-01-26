- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خاميس في طريقه للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
تنافست من قبل عدة أندية إنجليزية لضم الدولي الكولومبي خاميس روديجيز جناح ريال مدريد، بعد استبعاد اللاعب من حسابات ومدربه الفرنسي زيدان.
وكانت أندية أرسنال ومانشستر يونايتد، قد أبدت رغبتها من قبل ضم اللاعب، لكنه انضم لصفوف بايرن ميونيخ موسمين، حتى خرج من حساباتهم تماما.
وجددت إدارة نادي إيفرتون العهد، من أجل ضم اللاعب برغبة، من المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي، الذي خاض مع الإيطالي فترتي ريال مدريد وبايرن ميونخ.
جدير بالذكر أن خاميس روديجيز، قد لعب هذا الموسم ٤ لقاءات نتيجة الإصابة ولم يدخل حسابات الفريق خلال اللقاءات الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر خاميس في طريقه للدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.