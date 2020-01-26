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خاميس في طريقه للدوري الإنجليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

تنافست من قبل عدة أندية إنجليزية لضم الدولي الكولومبي خاميس روديجيز جناح ، بعد استبعاد اللاعب من حسابات ومدربه الفرنسي زيدان.

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وكانت أندية أرسنال ومانشستر يونايتد، قد أبدت رغبتها من قبل ضم اللاعب، لكنه انضم لصفوف بايرن ميونيخ موسمين، حتى خرج من حساباتهم تماما.

وجددت إدارة نادي إيفرتون العهد، من أجل ضم اللاعب برغبة، من المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي، الذي خاض مع الإيطالي فترتي ريال مدريد وبايرن ميونخ.

جدير بالذكر أن خاميس روديجيز، قد لعب هذا الموسم ٤ لقاءات نتيجة الإصابة ولم يدخل حسابات الفريق خلال اللقاءات الماضية.

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