موعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية في نهائي أمم آسيا تحت 23 عامًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

يلتقي منتخب السعودية، أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.



وتقام مباراة السعودية وكوريا الجنوبية على أرضية ملعب راجامانجالا.

وبإستثناء مباراة اليوم، فإن كلا المنتخبين ضد ضمنا الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقبلة، بعد التأهل لنهائي كأس آسيا.

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موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

تقام مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في الثانية والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية

تذاع مباراة السعودية وكوريا الجنوبية عبر قناتي "bein sportd hd 10" بتعليق عامر الخوذيري، و"alkass three hd" بتعليق سمير اليعقوبي.