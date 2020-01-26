موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي اليوم في بطولة دوري ابطال افريقيا

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جدة - عمرو شويل يستضيف ملعب " استاد السلام" قمة نارية تجمع بين الأهلي ضد النجم الساحلي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري ابطال افريقيا ، ويسعي الأهلي الي تحقيق الفوز وتعويض النقاط التي فقدها خلال الجولات السابقة وضمان بطاقة التأهل للدور المقبل.



موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي قبل انطلاق مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي يحتل النجم الساحلي صدارة المجموعة الثانية في جدول ترتيب بطولة دوريابطال افريقيا برصيد 9 نقاط بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي تعد المباراة رقم 5 في مسيرة الفريقين في بطولة دوري ابطال افريقيا حتي الان ، فاز النجم الساحلي في 3 مباريات وخسر في مباراة امام الهلال السوداني بينما فاز الأهلي في مبارتان وخسر في مباراة وتعادل في مباراة.





الأهلي ضد النجم الساحلي اليوم في دوري ابطال افريقيا

فاز النجم الساحلي في اخر مباراة له في دوري الابطال علي الهلال السوداني وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 2 بينما تعادل الأهلي إيجابيا مع بلاتنيوم وانتهي اللقاء بنتيجة 1 – 1 .

والتقي الفريقين طوال تاريخهم في 8 مواجهات فاز الأهلي في 3 وحسم النجم الساحلي في 3 بينما سيطر التعادل السلبي في مبارتان .

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ويعتبر أكبر فوز حققه الأهلي علي النجم الساحلي كان بنتيجة 2 – 6 في عام 2007 في بطولة دوري ابطال افريقيا بينما اكبر فوز حققه النجم الساحلي علي المارد الأحمر كان بنتيجة 3 – 1 ويعد وليد ازارو هو الهداف التاريخي لمباريات الأهلي ضد النجم الساحلي برصيد 3 اهداف .

وفي اخر مواجهة جمعت بين الفريقين انتهت بفوز النجم الساحلي علي الأهلي بهدف نظيف دون رد احرزه اللاعب ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 في الملعب الأولمبي برادس في اطار منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا في الموسم الحالي.