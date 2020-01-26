شكرا لقرائتكم أشرف صبحي يشكر وزيرة الرياضة التونسية على حسن الاستقبال فى بطولة افريقيا لليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتابع صبحي.. بأن مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في السابعة من مساء اليوم، هي مباراة ستعكس قوة منتخبين عربيين شقيقين، يحتلان عرش كرة اليد في إفريقيا، فضلا عن صدارة مصر لترتيب الدول الأفريقية والعربية وتأتي الثامن عالميا، إلا أن منتخب تونس هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى توقعه بأن المباراة ستكون قوية، متمنيا التوفيق للفريقين.

وأكد وزير الرياضة على ثقته الكبيرة في أبطال منتخب مصر في تقديم مباراة قوية وحسم اللقاء لصالحهم، وإضافة إنجاز جديد يحسب لكرة اليد المصرية.

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وسيتأهل الفائز من مباراة اليوم مباشرة لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل، بينما الحاصل على المركز الثاني سيدخل ضمن الملحق الاوليمبى، والذي سيقام خلال الفترة من ١٧ إلى ١٩ أبريل فى ألمانيا و فرنسا و النرويج.

ففى حالة فوز مصر بلقب البطولة ستتأهل مباشرة الي اوليمبياد طوكيو و يخوض الثانى و الثالث الملحق، وسيكون الملحق للمنتخب التونسى كالآتى، " تونس، فرنسا، اسبانيا، البرتغال و تقام فى فرنسا، والملحق لصاحب المركز الثالث كالآتى، "الجزائر او أنجولا" مع منتخبات ألمانيا، سلوفينيا، السويد.

وفى حالة فوز تونس تتأهل إلى الاوليمبياد مباشر و تخوض مصر بصفتها " ٨" العالم الملحق المؤهل بجانب ثالث و رابع القارة الافريقية و هما الجزائر و أنجولا، وستكون مجموعة الملحق كالتالي، "مصر، النرويج، كوريا، شيلى" وتقام فى النرويج، وصاحب المركز الثالث سيتواجد مع منتخبات "فرنسا، كرواتيا، البرتغال" وتقام فى فرنسا، أما صاحب المركز الرابع سيتواجد مع منتخبات "ألمانيا، السويد، سلوفينيا" وتقام فى ألمانيا.