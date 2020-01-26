شكرا لقرائتكم سهيلة أبو إسماعيل لاعبة منتخب الكاراتيه ثالث العالم فى الدورى العالمى بفرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجت سهيلة أبو اسماعيل لاعبة منتخب الكاراتيه بالمركز الثالث و الميدالية البرونزية ، بمنافسات بطولة الدورى العالمى التى تقام بفرنسا ، بعد التغلب على لاعبة اليابان بمنافسات وزن فوق 68 كجم ، و التى شاركت فى البطولة على نفقتها الخاصة .

كما توجت رضوي سيد لاعبة المنتخب بالميدالية البرونزية أيضا في منافسات الدوري وزن تحت 50 كجم بعد الفوز علي بطلة إيران 4/1 بنفس البطولة .

واستطاع عدد من لاعبى المنتخب الوصول الى الدور النهائى من البطولة مثل فريال اشرف ، و محمد رمضان .

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وتضم قائمة المنتخب 13 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 5 لاعبات وهن: جيانا فاروق وياسمين حمدى، ورضوى سيد، وسارة عاصم، بالإضافة إلى فريال أشرف، وعلى مستوى الأولاد على الصوى، وأحمد أشرف، وعبد الله ممدوح، عبد الله هشام، وعلى الكومى، وإسلام أحمد بالإضافة إلى يوسف أشرف.

ويرافق البعثة سامح الشبراوى رئيسا للبعثة، هانى قشطة، و مصطفى ابراهيم مدربان، وعماد السرسى، وطارق رجائى حكمان ، ويشارك فى البطولة المدرب محمد عبد الرجال جودة على نفقة الشركة الراعية، واللاعبات سهيلة أحمد، و ريم أحمد على نفقتهما الخاصة.

وتوج منتخب الكاراتيه بلقب بطولة العالم لمنتخبات الناشئين والشباب تحت 21 سنة فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت فى تشيلى خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الماضى، بعد حصده 19 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 7 ذهبيات 4 فضيات و8 برونز ليتصدر الفراعنة ترتيب الدول المشاركة فى البطولة، وتسطر البعثة تاريخًا جديدًا فى الإنجازات المصرية التى تم تحقيقها فى المحافل الدولية ، فتم اقامة حفل لتكريم البعثة ، و الحاصلين على وسام الرياضة من رئاسة الجمهورية ، بحضور مسئولى وزارة الشباب و الرياضة ، و عدد من مسئولى الاتحادات الرياضية .