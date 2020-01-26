شكرا لقرائتكم كارتيرون يخطر الزمالك بقيد هذا الثنائى فى القائمة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إدارة الكرة بالنادى الأبيض، على تفضيله قيد الثنائى محمود جنش، حارس مرمى الفريق، والصاعد أحمد عيد، الظهير الأيمن للأبيض، فى القائمة الأفريقية المشاركة فى النسخة الجارية من دورى أبطال أفريقيا.

شارك محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية للفريق في مران اليوم ، حيث خاض الحارس التدريبات كلاعب مع زملائه الذين لم يشاركوا أمام مازيمبي الكونغولي التى أقيمت مساء الجمعة و انتهت بالتعادل السلبي 0 /0 فى الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا. ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة والمقرر لها الثلاثاء القادم بالجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز. Advertisements بينما شارك محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في جزء من المران مع زملائه تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق ، ثم خضع الحارس لعملية ركض حول الملعب بعدها أدى باقى المران بصالة الجيمانزيوم.

وتلقى مسئولو الزمالك خطابا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، بفتح الاستبدال بقوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير، بواقع 4 لاعبين لكل نادٍ، بشرط ألا يكون اللاعب المقرر قيده لم يشارك مع فى أى فريق فى البطولة الأفريقية، بالإضافة إلى أن يكون اللاعب الذى سيخرج من القائمة لم يشارك فى أى مباراة مع فريقه فى البطولة، وبذلك القرار يمتلك الأبيض مقعدين للاستبدال، وسيقوم باستبدال كل من محمود كهربا، صانع ألعاب الأهلى، وأيمن حفنى، صانع ألعاب الأبيض السابق، حيث لم يشارك الثنائى مع الفارس الأبيض فى النسخة الجارية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث سيتم قيد الثنائى جنش وعيد قبل انتهاء منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، خاصة أن الزمالك مرتبط بمباراة هامة أمام أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى والمقرر إقامتها فى الأول من فبراير المقبل بأنجولا.

جاء استقرار الزمالك على قيد الثنائى جنش وعيد، بعدما كشف محمود جنش جاهزيته للعودة للمشاركة مع الفريق الأبيض، حيث أكد على أنه حصل على وعد من الفرنسى باتريس كارتيرون، بمنحه فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيه من إصابة وتر أكيلس التى تعرض لها مع منتخب مصر أثناء مشاركته ببطولة كأس الأمم الإفريقية التى استضافتها مصر يونيو 2019، وذلك بعدما عاد الحارس للمشاركة فى تدريبات الفريق الأبيض مؤخرًا، حيث يرى المدرب الفرنسى أن وجوده سيكون مهمًا خاصة أنه من العناصر القادرة على صناعة الفارق داخل وخارج الملعب، كما يرى ضرورة الحاجة لوجود الصاعد أحمد عيد، بجوار حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض، لقيادة الجبهة اليمنى حتى لا يتعرض الفريق لأى أزمات أو مفاجآت فى هذه الجبهة، فى حالة غياب حازم إمام وذلك بعدم شهدت الفترة الماضية انقطاع التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للأبيض، عن تدريبات الفريق فى الفترة الأخيرة وتقدمه بشكوى ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، ورد مسئولى النادى الأبيض حول تلك الشكوى لحفظ كافة حقوقه.