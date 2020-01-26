شكرا لقرائتكم كارتيرون يشرف على تأهيل بن شرقي فى مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة وادي دجلة والمقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.

كما أنهى عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق في الفترة الأخيرة بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية، حيث انتظم اللاعب في بدايه عمليه الإحماء مع زملائه في مران الفريق المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بعدها خضع لتدريبات بالكرة فرديه تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل.

تأهل نادى الزمالك بشكل رسمى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل زيسكو الزامبى وبريميرو دى أجوستو الأنجولى بنتيجة 1/1، ليصعد الزمالك بشكل رسمى قبل لعب الجولة السادسة.

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وتأهل الزمالك محتلا المركز الثانى خلف مازيمبى، حيث يملك الأبيض 8 نقاط خلف الفريق الكونغولى الذى يملك 11 نقطة، وضمن بشكل رسمى تأهله فى صدارة المجموعة فى حال خسارته المباراة القادمة وفوز الزمالك سيكون متفوقا بالموجهات المباشرة.

وتعد هذه المرة الثانية فى السنوات الأخيرة التى يتأهل الزمالك من المجموعة بأقدام الفرق الأخرى، حيث كانت المرة الأولى عام 2015 بكأس الكونفدرالية عندما تعثر ليوبارد الكونغولى أمام الصفاقسى ليضمن الفارس الأبيض تأهله وهم فى المعسكر يستعدون للقاء أورلاندو بيرايتس الجنوب أفريقى حينها.

وكان الزمالك قد تعادل أمام مازيمبى الكونغولى بدون أهداف، لتكون هى المباراة رقم 100 التى يخوضها الفريق الأبيض على أرضه فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، ولو أن المباريات التى لعبت بالفعل هى 94 فقط، حيث إن هناك 6 مباريات لم تلعب لأسباب مختلفة ولكنها احتسبت للزمالك.