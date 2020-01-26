شكرا لقرائتكم الاهلى والنجم الساحلى .. فايلر يعقد محاضرة فنية مع لاعبى الأحمر الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين في السابعة مساءً اليوم الأحد، وذلك قبل التحرك إلى استاد السلام، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي، تشهد المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة الخاصة بالمباراة والتكليفات الخاصة بكل لاعب وإعلان التشكيل الرسمي للمباراة.



الاهلى والنجم الساحلى .. محاضرة فنية أخيرة

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ويخوض الأهلى مواجهة النجم الساحلي الليلة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط وخلفه الهلال السودانى بفارق الأهداف، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الاهلى أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة فى الجولة الأخيرة، كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.

الاهلى والنجم الساحلى .. فايلر يسعى للفوز وضع حد للاتهامات

ويتطلع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى للفوز أيضاً من أجل وضع حد للاتهامات التى تُطارده بانه بلا بصمات فى بطولة أفريقيا ويقدم نتائج متواضعة فى دورى الأبطال بعكس الحال فى الدورى المحلى الذى يُحقق فيه الفريق انتصارات كاسحة لكنها غير موجودة فى بطولة أفريقيا، ويعول المدرب السويسرى على خبرات وقدرات لاعبيه يأتى فى مقدمتهم على معلول وأجاى وحسين الشحات ومروان محسن وأحمد فتحى وعمرو السولية ومحمود متولى ورامى ربيعة والحارس المُتميّز محمد الشناوى والوافد السنغالى الجديد بادجى المُنضم للقلعة الحمراء قادماً من رابيد فينا النمساوى فى يناير الجارى، فيما يفتقد الأحمر جهود مهاجمه المغربى وليد آزارو الذى رحل مؤخراً لنادى الاتفاق السعودى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

الاهلى والنجم الساحلى .. فايلر: الفريق التونسى لديه لاعبون على مستوى عال



جلسات فايلر الأخيرة مع لاعبى الأهلى شهدت التأكيد على قوة الفريق التونسى الذى يُقدم عروض جيدة للغاية خارج أرضه تحديداً، وهو ما تؤكده نتائجه خارج تونس كما أن الفريق التونسى لديه لاعبون على مستوى عال من الكفاءة والقدرات الخاصة بجانب خبراته الافريقية الطويلة وشدد المدرب السويسرى على أن الفريق التونسى لا يستسلم بسهولة أيضاً فقد تهتز شباكه ولا يهتز ويعود بهدف وأثنين بما يضمن له نقاط المباراة لذا لابد من اللعب بحماس وجدية منذ بداية اللقاء حتى نهايته.