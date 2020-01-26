شكرا لقرائتكم الأهلي ضد النجم الساحلي .. احذر يا أحمر أبناء تونس يسجلون الأهداف فى هذا التوقيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نارية بين الأهلى والنجم الساحلي التونسى المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، على استاد السلام، ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

وتشهد مباراة الأهلي أمام النجم ندية قوية بين الفريقين من أجل التأهل لدور الـ8 ، وظهر من خلال الأرقام الخاصة بالأهداف التى يحرز فيها النجم أهدافه بدوري أبطال أفريقيا تكون فى الدقيقة 46 إلى 60 والتى شهدت إحراز النجم لعدد 6 أهداف فى مختلف مبارياته.

كما يشهد الشوط الثاني دائما فى مباريات النجم إحراز أكثر أهدافه حيث أحرز لاعبى النجم 12 هدف فى الشوط الثاني مقابل 5 أهداف فقط فى الشوط الأول وهو ما يؤكد قوة الفريق التونسي فى الشوط الثاني من الناحية الهجومية.

وتشهد الدقيقة 1 إلى 15 هدف واحد للنجم ، و فى الدقيقة 16 إلى 30 إحراز النجم هدفين وفى الدقيقة 31 إلى 45 هدفين إيضاً ، و الدقيقة 61 إلى 75 إحراز 3 أهداف و الدقيقة 76 إلى 90 ثلاثة أهداف أيضاً.

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بينما يتلقي مرمى الفريق التونسي أهداف أكثر فى الشوط الثاني حيث شهدت المباريات دخول 4 أهداف فى مرمى النجم فى الشوط الثاني ، و 3 أهداف فقط فى الشوط الأول.

ويدخل الأحمر مباراة الليلة رافعاً شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

يخوض الأهلي المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط والهلال السوداني صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن النجم الساحلى، بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الأهلي أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة للحفاظ على آماله فى الصعود، كما أن بطل مصر لديه رغبة في الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى في رادس.