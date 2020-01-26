شكرا لقرائتكم الأهلي يسافر إلى السودان عصر الخميس المقبل لمواجهة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلي، المدير الإداري، بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر الأربعاء المقبل، لترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق والانتقالات والتدريب والتأمين الخاص بالبعثة، وغيرها من الأمور التنظيمية.

ويخوض الأهلى مواجهة النجم الساحلي الليلة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط وخلفه الهلال السودانى بفارق الأهداف، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الاهلى أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة فى الجولة الأخيرة، كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.

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ويتطلع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى للفوز أيضاً من أجل وضع حد للاتهامات التى تُطارده بانه بلا بصمات فى بطولة أفريقيا ويقدم نتائج متواضعة فى دورى الأبطال بعكس الحال فى الدورى المحلى الذى يُحقق فيه الفريق انتصارات كاسحة لكنها غير موجودة فى بطولة أفريقيا، ويعول المدرب السويسرى على خبرات وقدرات لاعبيه يأتى فى مقدمتهم على معلول وأجاى وحسين الشحات ومروان محسن وأحمد فتحى وعمرو السولية ومحمود متولى ورامى ربيعة والحارس المُتميّز محمد الشناوى والوافد السنغالى الجديد بادجى المُنضم للقلعة الحمراء قادماً من رابيد فينا النمساوى فى يناير الجارى، فيما يفتقد الأحمر جهود مهاجمه المغربى وليد آزارو الذى رحل مؤخراً لنادى الاتفاق السعودى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

جلسات فايلر الأخيرة مع لاعبى الأهلى شهدت التأكيد على قوة الفريق التونسى الذى يُقدم عروض جيدة للغاية خارج أرضه تحديداً، وهو ما تؤكده نتائجه خارج تونس كما أن الفريق التونسى لديه لاعبون على مستوى عال من الكفاءة والقدرات الخاصة بجانب خبراته الافريقية الطويلة وشدد المدرب السويسرى على أن الفريق التونسى لا يستسلم بسهولة أيضاً فقد تهتز شباكه ولا يهتز ويعود بهدف وأثنين بما يضمن له نقاط المباراة لذا لابد من اللعب بحماس وجدية منذ بداية اللقاء حتى نهايته.