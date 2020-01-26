شكرا لقرائتكم ختام بطولة السهم الذهبى بمشاركة 181 لاعبا بنجاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأسفرت منافسات القوس المركب للرجال عن فوز أحمد فخري بالميدالية الذهبية، وإسماعيل إسماعيل بالميدالية الفضية، وأشيل إيمانويل بالميدالية البرونزية، وفي منافسات السيدات، فازت نانسي الجبيلي بالميدالية الذهبية، ونورا الصباغ بالميدالية الفضية، وهالة الجبيلي بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات السيدات للقوس الأولمبي، فازت أمل إسماعيل بالميدالية الذهبية، وريم منصور بالميدالية الفضية، وندى ثروت بالميدالية البرونزية، وفي منافسات الرجال للقوس الأولمبي فاز علي حسن بالميدالية الذهبية، وشريف أشرف بالميدالية الفضية وعلي هاني بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات الشباب 20 عام فاز كريم شريف صلاح بالمركز الأول من نادي الصيد ومروان محمد عبد المنعم بالمركز الثاني من نادي الصيد وحسين أحمد وقائي بالمركز الثالث من نادي الصيد أيضا، في منافسات الأنسات فازت مريم محمد ياسين بالمركز الأول من المؤسسة الرياضية العسكرية بالاسماعيلية وجنة وائل بالمركز الثاني من نادي الصيد.

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وفي منافسات الناشئين 17 سنة، فاز أحمد خالد الصاوي بالمركز الأول من نادي الصيد وعمرو مدحت جلال بالمركز الثاني من نادي الصيد وأسامة أشرف محمود بالمركز الثالث من نادي الشرطة، وفي منافسات الناشئات لنفس الفئة العمرية، فازت لي لي تامر حسين بالمركز الأول من نادي الصيد وملك عبد الرحمن أحمد بالمركز الثاني من نادي الصيد ومريم محمد علي بالمركز الثالث بالمؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب.

وفي منافسات البنين تحت 15 سنة فاز عمر أحمد إبراهيم بالمركز الأول من نادي الصيد ومحمد مدحت مجدي بالمركز الثاني من نادي الصيد ومروان وائل أبو حمدة بالمركز الثالث من نادي الصيد، وفي منافسات البنات لنفس الفئة العمرية، فازت هنا كريم يحيى بالمركز الأول من نادي الصيد، وليلي أحمد وفائي بالمركز الثاني من نادي الصيد، وجنى خالد محمد بالمركز الثالث من نادي الصيد.

وأشاد مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر بتنظيم البطولة ومستويات اللاعبين خلال المنافسات في جميع الفئات العمرية