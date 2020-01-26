شكرا لقرائتكم أيمن حفني يظهر فى الدوري بعد غياب 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أيمن حفني انتقل من الزمالك إلى المقاصة في صفقة بيع نهائي لمدة ثلاث مواسم، مع بداية الموسم الجاري باحثاً عن فرصة للمشاركة مع الفريق الفيومي الذي سطع نجم حفني من خلاله في بداية مشواره مع الساحرة المستديرة.
حفني لعب لثلاث أندية خلال مسيرته في الدوري العام، والتي انطلقت من نادي مصر المقاصة ليشارك في 15 لقاء سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين، قبل أن ينتقل الحاوي إلى فريق طلائع الجيش ليشارك في 46 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 8 أخرين.
أيمن حفني انضم للمقاصة باحثاً عن فرصة للمشاركة، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي سفن حفني، فبسبب خطأ إداري في فهم نظام الاستبدال، ظل أيمن حفني خارج قائمة مصر المقاصة منذ بداية الموسم يدرس العروض التي جاءته ويفاضل بين أحسنها، حتى استقر على الانضمام إلى المقاولون العرب صاحب المركز الثاني في جدول المسابقة حتى نهاية الموسم.
المباراة الأخيرة التي شهدت مشاركة أيمن حفني في مسابقة الدوري العام كانت مع نادي الزمالك أمام الأهلي في ختام الموسم الماضي بعد حسم لقب البطولة للأهلي، وكانت أخر مباراة في الدوري حيث أقيمت يوم 28/7/2018، حيث فاز الأهلي بهدف نظيف سجله علي معلول.
واليوم وبعد غياب طويل يترقب حفني المشاركة مع المقاولون في مباراتهم أمام طنطا بالجولة 15 والتي تقام في تمام الخامسة مساءً على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ومن المقرر أن يرتدي حفني القميص رقم 25 مع ذئاب الجبل، الذين يحتلون مركز الوصافة برصيد 29 نقطة حتى الآن.
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