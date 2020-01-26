شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ثقتنا كبيرة بأبطال منتخب اليد فى التتويج بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الشكر للدكتورة سنية بن الشيخ وزيرة شئون الشباب والرياضة التونسية على حسن الاستقبال والضيافة، وتوفير كافة سبل الراحة لبعثة منتخب مصر لكرة اليد، مؤكدا أن العلاقة بين مصر وتونس تاريخية ممتدة تسودها روح التعاون والصداقة بين بلدين شقيقين.

وقال أشرف صبحى، إن مباراة نهائى كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التى ستقام فى السابعة مساء اليوم، ستعكس قوة منتخبين عربيين شقيقين، يحتلان عرش كرة اليد فى أفريقيا، فضلاً عن صدارة مصر لترتيب الدول الأفريقية والعربية، وتأتى الثامن عالميا، إلا أن منتخب تونس هو صاحب الرقم القياسى فى الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى توقعه بأن المباراة ستكون قوية، متمنيا التوفيق للفريقين.

وأكد وزير الرياضة ثقته الكبيرة فى أبطال منتخب مصر فى تقديم مباراة قوية وحسم اللقاء لصالحهم، وإضافة إنجاز جديد يحسب لكرة اليد المصرية.

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ويتأهل الفائز من مباراة اليوم مباشرة لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل، بينما الحاصل على المركز الثانى يدخل الملحق الأولمبى الذى سيقام خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل فى ألمانيا وفرنسا والنرويج.

ففى حالة فوز مصر بلقب البطولة ستتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو ويخوض الثانى والثالث الملحق، وسيكون للمنتخب التونسى كالآتى، "تونس، فرنسا، إسبانيا، البرتغال وتقام فى فرنسا، والملحق لصاحب المركز الثالث كالآتى، "الجزائر أو أنجولا" مع منتخبات ألمانيا، سلوفينيا، والسويد.

وفى حال فوز تونس تتأهل إلى الأولمبياد مباشر وتخوض مصر بصفتها " 8" العالم الملحق المؤهل بجانب ثالث ورابع القارة الأفريقية الجزائر وأنجولا، وستكون مجموعة الملحق كالتالي، "مصر، النرويج، كوريا، شيلى" وتقام فى النرويج، وصاحب المركز الثالث سيتواجد مع منتخبات "فرنسا، كرواتيا، البرتغال" وتقام فى فرنسا، أما صاحب المركز الرابع فيتواجد مع منتخبات "ألمانيا، السويد، سلوفينيا" وتقام فى ألمانيا.