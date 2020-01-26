شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والنجم الساحلى.. ماذا فعل الأحمر مع 6 أندية تونسية بـ44 مباراة؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت مباراة الاهلى والنجم الساحلى التونسى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا الأنظار فى الشارع الكروى بسبب أهميتها الكبرى وقوتها كونها تمثل قمة عربية.

ولعب الأهلى أمام أندية تونس 44 مرة فى تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، وتحمل مباراة اليوم الأحد رقم 45.

– واجه الأهلى ست فرق تونسية فى مقدمتها الترجى الرياضي، الذى التقى الأهلى فى 20 مباراة، ثم النجم الساحلى بـ12 مباراة، والصفاقسى ست مباريات، والأفريقى والبنزرتى ومستقبل المرسى، التى التقى كل منها الأهلى فى مواجهتين.

– كانت البداية فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس نسخة 1985، عندما التقى الأهلى فريق مستقبل المرسى فى دور الـ32 وكانت مباراة الذهاب فى تونس، وفاز الأهلى بهدف نظيف.

– بينما كانت مواجهة الأهلى والنجم الساحلى فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بمرحلة مجموعات النسخة الجارية من البطولة آخر المواجهات.

– حسام عاشور، قائد الفريق الحالى للأهلي، هو أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق تونس برصيد 31 مباراة.

– حقق الأهلى الفوز فى 19 مباراة وفرض التعادل نفسه فى 15 مباراة، بينما خسر عشر مباريات.

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– أكبر فوز فى تاريخ المواجهات كان من نصيب الأهلي، بعدما فاز على النجم الساحلى بستة أهداف مقابل هدفين، فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال نسخة 2017.

– سجل لاعبو الأهلى 54 هدفًا فى شباك الأندية التونسية، بينما استقبلت شباكه 35 هدفًا. مجدى عبد الغني، لاعب الأهلى الأسبق، كان صاحب أول أهداف الأهلى فى شباك فرق تونس، بينما كان وليد سليمان لاعب الفريق الحالى آخر من سجل فى شباك الأندية التونسية، فى شباك الترجى التونسى فى ذهاب نهائى نسخة 2018.

– يعد محمد أبو تريكة، نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، الهداف التاريخى للأهلى أمام فرق تونس برصيد ستة أهداف.