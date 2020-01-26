شكرا لقرائتكم خبر عن الشامي يقود هجوم الإسماعيلي المتوقع أمام زعيم الثغر بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى ديديه جوميز ، المدير الفنى للإسماعيلى، على التشكيل الذى يبدأ به مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها السادسة مساء اليوم الأحد على استاد الإسماعيلية فى إياب الدور ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال

ويدفع جوميز بتشكيل مكون من: "محمد مجدى ومحمد هاشم وأحمد أيمن وباهر المحمدى ومحمود البدرى ومحمود دونجا وعماد حمدى وهمام طارق وعبد الرحمن مجدى وشيلونجو ومحمد الشامي".

ويدخل الإسماعيلى فى السادسة مساء اليوم الأحد أهم مبارياته هذا الموسم حينما يستضيف نظيره الاتحاد السكندرى فى إياب ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" على استاد الإسماعيلية، وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة آلاف مشجع، ويسعى الدراويش لانتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائى بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد سجله محمد الشامى فيما يسعى زعيم الثغر لتحقيق الريمونتادا العربية، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

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وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى رضوان جيد إدارة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد، ويُعاون الدولى المغربى كل من اكركاد مصطفى مساعد أول وهزاكاو لحسن مساعد ثان، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

وطالب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بتسجيل هدف مبكر يقتل معنويات زعيم الثغر ويسهل مهمة الدراويش فى التأهل العربى لتعويض الجماهير عن التراجع المحلى حيث يحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 10 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً، وتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية، وشدد جوميز على اللاعبين ضرورة مواصلة النتائج الجيدة بالبطولة العربية لاستمرار حلم الفوز باللقب والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عامًا.