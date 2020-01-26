شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى ردا على الفيديو غير اللائق: حسبى الله ونعم الوكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك على فيديوغير لائق تداوله بعض رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، مدعين أنه للاعب القلعة البيضاء ، عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

ونشر ساسي بعض الآيات القرآنية عبر حسابه الشخصي، وأتبعها بتعليق "حسبي الله ونعم الوكيل.

على صعيد آخر، أشرف الفرنسى باتريس كارتيرون ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على التدريبات التأهيلية للاعب أشرف بن شرقى خلال مران الفريق المقام حالياً بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، حيث يعانى اللاعب من إصابة عضلية تعرض لها قبل انطلاق لقاء مازيمبى الكونغولى الأخير.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة وادى دجلة الثلاثاء المقبل بالجولة الخامسة عشرة من الدورى الممتاز.

وأنهى عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى البرنامج التأهيلى الموضوع له من قبل الجهاز الطبى للفريق فى الفترة الأخيرة بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية، وانتظم اللاعب فى بداية عملية الإحماء مع زملائه فى مران الفريق المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وبعدها خضع لتدريبات فردية بالكرة تحت إشراف عمرو المطراوى أخصائى التأهيل.

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وتأهل نادى الزمالك بشكل رسمى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل زيسكو الزامبى وبريميرو دى أجوستو الأنجولى بنتيجة 1/1، ليصعد الزمالك بشكل رسمى قبل لعب الجولة السادسة.

وتأهل الزمالك محتلا المركز الثانى خلف مازيمبى، حيث يملك الأبيض 8 نقاط خلف الفريق الكونغولى الذى يملك 11 نقطة، وضمن بشكل رسمى تأهله فى صدارة المجموعة فى حال خسارته المباراة القادمة وفوز الزمالك سيكون متفوقا بالموجهات المباشرة.

وتعد هذه المرة الثانية فى السنوات الأخيرة التى يتأهل الزمالك من المجموعة بأقدام الفرق الأخرى، حيث كانت المرة الأولى عام 2015 بكأس الكونفدرالية عندما تعثر ليوبارد الكونغولى أمام الصفاقسى ليضمن الفارس الأبيض تأهله وهم فى المعسكر يستعدون للقاء أورلاندو بيرايتس الجنوب أفريقى حينها.

وكان الزمالك قد تعادل أمام مازيمبى الكونغولى بدون أهداف، لتكون هى المباراة رقم 100 التى يخوضها الفريق الأبيض على أرضه فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، ولو أن المباريات التى لعبت بالفعل هى 94 فقط، حيث إن هناك 6 مباريات لم تلعب لأسباب مختلفة ولكنها احتسبت للزمالك.