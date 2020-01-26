شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يرتدى الزى الأبيض أمام تونس فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤمن صفا، رئيس بعثة منتخب مصر لكرة اليد فى تونس، عن الزى الذى سيرتديه اللاعبون أمام تونس فى اللقاء الذى سيجمعهما فى السابعة مساءً بنهائى أمم أفريقيا التى تقام على أرض الأخير والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 . وقال صفا، المنتخب سيرتدى الزى الأبيض فى هذه المواجهة أمام صاحب الأرض .

ويطمح منتخب مصر لكرة اليد فى هذه المواجهة فى الثأر من تونس الذى حرم الفراعنة من حصد النجمة السابعة فى النسخة الماضية التى أقيمت فى الجابون، فضلا عن حسم التأهل إلى الأولمبياد والابتعاد عن ملحق التصفيات.

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسى بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

وحرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى على حضور لقاء مصر والجزائر فى نصف النهائى، لتحفيز الفراعنة، لاسيما أنه وعد اللاعبين بصرف مكافآت استثنائية.

وشهد دور ربع النهائى فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 فى ثانى لقاءاته للتأهل على نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

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ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأجمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.

وتقام المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين قلب التأهل إلى نصف النهائى.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب.

ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى 5 لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين