شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل يقسو على معلول على أبناء بلده من جديد فى مباراة الأهلى والنجم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لقد قسوت كثيراً على أبناء بلدك يا معلول"، كلمات أطلقها عصام الشوالي المعلق الرياضي التونسي، خلال مباراة الأهلي والنجم الساحلي التي استضافها استاد برج العرب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2017، والتي شهدت اكتساح الفريق الأحمر للنجم الساحلي بسداسية مقابل هدفين.

التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي كان بطل موقعة السداسية الشهيرة، عندما افتتح التسجيل خلال المباراة لصالح الفريق الأحمر، ولم يكتفي بهذا بل صنع أكثر من هدف في حفلة الأهداف الحمراء، دون أي يظهر أي رحمة لأبناء بلده.

على مدار مسيرته، خاض علي معلول 114 مباراة بالقميص الأحمر من بينها 6 مباريات أمام الأندية التونسية حيث صنع معلول هدفين وسجل هدف جاءت كالتالي:

ـ أمام الترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017، وانتهت بالتعادل 2/2 في مصر

ـ مباراة العودة أمام الترجي شهدت فوز الأهلي بنتيجة 2/1 في رادس واستطاع معلول أن يصنع هدفاً في ثنائية الأهلي

ـ المباراة الثالثة كانت أمام النجم الساحلي في نصف النهائي لذات البطولة وخسر الأهلي في تونس بنتيجة 2/1

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ـ في مباراة العودة ببرج العرب فاز الأهلي بنتيجة 6/2، واستطاع معلول أن يسجل هدف ويصنع آخر

ـ المباراة الخامسة كانت أمام الترجي وفاز خلالها الأهلي 1/0 في حضور علي معلول

ـ أما المباراة السادسة والأخيرة فكانت أمام النجم الساحلي التونسي، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف في مستهل مشواره بدور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا

ويخوض الأهلى المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط وخلفه الهلال السودانى بفارق الأهداف، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الاهلى أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة فى الجولة الأخيرة، كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.

ويتطلع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى للفوز أيضاً من أجل وضع حد للاتهامات التى تُطارده بانه بلا بصمات فى بطولة أفريقيا ويقدم نتائج متواضعة فى دورى الأبطال بعكس الحال فى الدورى المحلى الذى يُحقق فيه الفريق انتصارات كاسحة لكنها غير موجودة فى بطولة أفريقيا، ويعول المدرب السويسرى على خبرات وقدرات لاعبيه يأتى فى مقدمتهم على معلول وأجاى وحسين الشحات ومروان محسن وأحمد فتحى وعمرو السولية ومحمود متولى ورامى ربيعة والحارس المُتميّز محمد الشناوى والوافد السنغالى الجديد بادجى المُنضم للقلعة الحمراء قادماً من رابيد فينا النمساوى فى يناير الجارى، فيما يفتقد الأحمر جهود مهاجمه المغربى وليد آزارو الذى رحل مؤخراً لنادى الاتفاق السعودى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.