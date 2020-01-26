شكرا لقرائتكم خبر عن زى خاص من شركة الملابس لمنتخب مصر الأولمبى فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أنه تم الاتفاق مع شركة الملابس الألمانية على تصميم زى خاص لمنتخب مصر الأولمبى خلال مشاركته فى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إنه كان مقرراً مشاركة المنتخب الأولمبى بالقميص الخاص الذى تم تصميمه الموسم المنقضى، قبل مخاطبة الشركة خلال زيارة وفد من اتحاد الكرة إلى ألمانيا الأسبوع المنقضى، والاتفاق على تصميم زى خاص فقط يظهر به المنتخب الأولمبى فى الأولمبياد.

وكان اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المُكلفة لإداره شئون اتحاد الكرة، كلف محمد فضل وأحمد عبد الله عضوى اللجنة، ومحمد زاهر مدير التسويق، بالسفر إلى ألمانيا للتفاوض مع الشركة الألمانية الراعية لقميص المنتخبات لمناقشة التصميم الجديد لقميص المنتخب الوطنى والتفاوض مع مسئولى الشركة على مدة العقد الجديد حيث ينتهى العقد الحالى فى 2022 وتكلفته وكذلك تصميم زى المنتخبات فى الفترة المقبلة والكمية المطلوبة لتغطية احتياجات المنتخبات الوطنية.

ويدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم للجهاز الفنى للمنتخب الاوليمبى بقيادة شوقى غريب بعد التأهل لاوليمبياد طوكيو والفوز ببطولة كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى استضافتها مصر فى شهر نوفمبر الماضى وذلك على هامش مباراة السوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتى تجمع الاهلى بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كاس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفنى قبل انطلاق المباراة .