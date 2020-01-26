شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..هل يستحضر بادجى روح فلافيو فى الأهلى بعد ارتداء قميصه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قائمة الأهلى فى مباراة اليوم التى تجمع الفريق الأحمر أمام النجم الساحلى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات ، بدورى أبطال أفريقيا ، ارتداء أليو بادجى القميص رقم 23، والذى اشتهر به الأنجولى أمادو فلافيو مهاجم المارد الأحمر الأسبق .

وكان فلافيو أحد أبرز المهاجمين الذين مروا على القلعة الحمراء ، و أحد أنجح وأهم الصفقات الأفريقية التى انضمت للقلعة الحمراء لاسيما بعد أن قدم المهاجم الأنجولى أداء ممتعاً واستطاع أن يقود الأهلى لمنصات التتويج المحلية والأفريقية بل والعالمية مراراً وتكراراً.

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وزادت التساؤلات ، هل يكون بادجى امتداد لفلافيو فى القلعة الحمراء ، و يقدم إنجازات و بطولات مثلما قدم اصاحب الرأس الذهبية فى القلعة الحمراء ، حيث حقق فلافيو مع الأهلى بطولة الدورى 4 مرات متتالية ، و بطولتى كأس مصر ، و السوبر المصرى 4 مرات ، و 3 ألقاب دورى ابطال افريقيا ، و 3 كوؤس للسوبر الافريقى ، ووصل رصيده من الالقاب مع القلعة الحمراء إلى 18 لقبا ، ونال لقب هداف الدورى المصرى موسمى 2006/2007 و 2008/2009 .

وأنضم بادجى للأهلى فى يناير الجارى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادماً من رابيد فينا النمساوى مقابل مليونى يورو.

ويلتقى الأهلى مع النجم الساحلى فى التاسعة من مساء اليوم فى إطار الجولة الخامسة مندور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا باللقاء الذى يقام باستاد السلام ، و يدخل الاحمر اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط وخلفه الهلال السودانى بفارق الأهداف، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الأهلى أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة فى الجولة الأخيرة، كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.