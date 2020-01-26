شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: منتخب السعودية الأولمبى قوى وأرشح كوريا للفوز بأمم آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي أن منتخب السعودية الأولمبى قوى ومنظم يضم عناصر قوية، مقدماً التهنئة لهم على التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب لـ"الخليج 365"، "نهائى آسيا بين السعودية وكوريا اليوم سيكون صعباً على الفريقين، ولكنه يتوقع فوز المنتخب الكورى باللقب على حساب السعودية فى مباراة اليوم، مؤكداً أنه فريق قوى ومميز ويمتلك لاعبوه سرعات كبيرة.

وتتجه الأنظار إلى استاد راجامانجالا الوطنى بمدينة بانكوك التايلاندية فى الثانية والنصف ظهراً، لمتابعة مباراة كوريا الجنوبية أمام السعودية فى نهائى كأس آسيا 2020 تحت 23 سنة.

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واستطاع الأخضر السعودى أن يصل إلى نهائى البطولة بعد مشوار غاية فى الروعة قدمه لاعبو المنتخب تحت سن 23 عامًا بإدارته الفنية، ليحجز مكانه رسمياً فى أولمبياد طوكيو 2020، حيث استطاع أن يتصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وبفارق ثلاث نقاط كاملة عن المنتخب السوري، ضمن مجموعة ضمت أيضاً كلًا من منتخب قطر ومنتخب اليابان.

واستمر زحف منتخب السعودية نحو النهائى بدءًا بمباراتهم ضد منتخب تايلاند فى ربع النهائي، والتى استطاعوا أن يتأهلوا فيها بعد الانتصار بهدف دون رد، وبنفس النتيجة استطاع الأخضر أن يُقصى منتخب أوزبكستان فى نصف النهائى ليحجز مقعده فى المباراة النهائية.

على الجانب الآخر استطاع منتخب كوريا الجنوبية أن يتصدر مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه لـ9 نقاط من ثلاث مباريات ضد كلًا من منتخب أوزبكستان، منتخب إيران ومنتخب الصين، ثم تأهل على حساب منتخب الأردن فى ربع النهائي، قبل أن ينتصر على منتخب أستراليا بهدفين دون رد فى نصف النهائى ليكون الطرف الثانى فى المباراة النهائية.