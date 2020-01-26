شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبى الزمالك بالفوز على دجلة.. وانضمام الونش للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، طالبهم فيها بالتركيز فى لقاء وادى دجلة وضرورة مواصلة الانتصارات على المستوى المحلى.

كما عاد محمود حمدى الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى اليوم، حيث تغيب اللاعب عن تدريبات الفريق أمس بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى بسبب وفاة جدته.

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ويحاول كارتيرون الاعتماد على جميع اللاعبين من خلال سياسة التدوير الجزئى، خاصة فى المواجهات المحلية لتجنب الإرهاق والإصابات بين عناصر الفريق الأبيض، حتى يتمكن من مواصلة انتصاراته بعدما حقق الفوز فى آخر ثلاث مباريات بالمسابقة المحلية، أمام أسوان وطنطا والجونة، فى الجولات الحادية عشر والثانية عشرة والثالثة عشرة من منافسات الدورى الممتاز على الترتيب، ليحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

واستأنف الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته أمس السبت، عقب التعادل مع مازيمبى الكونغولى بدون أهداف مساء أول أمس الجمعة، استعدادا لمباراة وادى دجلة المقررة إقامتها الثلاثاء المقبل فى بطولة الدورى الممتاز ووصل الزمالك إلى النقطة الثامنة بعد التعادل أمام مازيمبى الكونغولى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ليحتل الفريق المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى، وذلك من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مواجهتين والخسارة فى لقاء وحيد ويبحث الأبيض عن تحقيق الفوز على دجلة لمواصلة تحسين ترتيبه فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب "كارتيرون" فى تجهيز بن شرقى لمواجهات شهر نوفمبر القادم، حيث سيرفض المجازفة به أمام دجلة تجنبا لتفاقم إصابته حيث بدأ اللاعب بالأمس برنامجا تأهيلياً خاصة إن الفريق سيكون فى حاجة إلى جهوده خلال الشهر المقبل بصورة أكبر للارتباط بالعديد من التحديات حيث يرتبط بالأبيض ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى أمام الترجى التونسى والأهلى على الترتيب ثم قمة الدورى العام أمام الفريق الأحمر.