شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: واثق من فوز الأهلي على النجم الساحلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، ثقته فى لاعبى الأهلى وقدرتهم على حصد النقاط الثلاث أمام النجم الساحلى اليوم، والوصول إلى النقطة العاشرة فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ومن ثم الاقتراب أكثر من التأهل لربع النهائى.

وأشار فايلر إلى صعوبة المنافسات الأفريقية مقارنة بنظيرتها المحلية، نظراً لأن مسابقة دورى الأبطال تضم مجموعة من الأندية هى الأقوى على مستوى القارة السمراء، قائلا، "نعم الدورى المحلى يضم أندية قوية ولكن مستوى المنافسة أقل من منافسات دورى أبطال أفريقيا".

وأضاف فايلر أن هناك ظروفاً أخرى تزيد من صعوبة المهمة الأفريقية، منها السفر لساعات طويلة والتنقل بين الدول، فضلا عن الظروف المناخية والرطوبة وغيرها؛ مما يبرهن على أن الظروف مختلفة تماما بين المنافسات المحلية والأفريقية، ومن ثم يحدث أحيانا تباين فى المستوى ما بين الأداء فى الدورى وبطولة أفريقيا.

Advertisements

ويخوض الأهلى المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط وخلفه الهلال السودانى بفارق الأهداف، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الأهلى أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة فى الجولة الأخيرة، كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.

ويتطلع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، للفوز أيضاً من أجل وضع حد للاتهامات التى تُطارده بانه بلا بصمات فى بطولة أفريقيا ويقدم نتائج متواضعة فى دورى الأبطال بعكس الحال فى الدورى المحلى الذى يُحقق فيه الفريق انتصارات كاسحة لكنها غير موجودة فى بطولة أفريقيا، ويعول المدرب السويسرى على خبرات وقدرات لاعبيه يأتى فى مقدمتهم على معلول وأجاى وحسين الشحات ومروان محسن وأحمد فتحى وعمرو السولية ومحمود متولى ورامى ربيعة والحارس المُتميّز محمد الشناوى والوافد السنغالى الجديد بادجى المُنضم للقلعة الحمراء قادماً من رابيد فينا النمساوى فى يناير الجارى، فيما يفتقد الأحمر جهود مهاجمه المغربى وليد آزارو الذى رحل مؤخراً لنادى الاتفاق السعودى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

جلسات فايلر الأخيرة مع لاعبى الأهلى شهدت التأكيد على قوة الفريق التونسى الذى يُقدم عروض جيدة للغاية خارج أرضه تحديداً، وهو ما تؤكده نتائجه خارج تونس كما أن الفريق التونسى لديه لاعبون على مستوى عال من الكفاءة والقدرات الخاصة بجانب خبراته الافريقية الطويلة وشدد المدرب السويسرى على أن الفريق التونسى لا يستسلم بسهولة أيضاً فقد تهتز شباكه ولا يهتز ويعود بهدف وأثنين بما يضمن له نقاط المباراة لذا لابد من اللعب بحماس وجدية منذ بداية اللقاء حتى نهايته.