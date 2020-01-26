شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف هل يسجل اليو بادجى فى المباريات الأولى وموقفه من +90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباراة اليوم بين فريقى الأهلى والنجم الساحلى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ظهور اليو بادجى فى قائمة الفريق، بعد التعاقد معه مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادما من رابيد فينا النمساوى.

وتقام المباراة فى التاسعة مساء اليوم باستاد السلام، وسط مساعى وطموحات بتحقيق الفوز فى لقاء اليوم، لتحسين وضع الفريق فى ترتيب مجموعته، ولتكون خطوة نجو الصعود لدور ربع نهائى البطولة الأفريقية.

جاءت قائمة الأهلى التى اختارها السويسرى رينيه فايلر على النحو التالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامى - محمد الشناوى - على لطفي.

Advertisements

خط الدفاع: أحمد فتحى - محمد هانى - محمود متولى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - على معلول - أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدى «قفشة» - وليد سليمان - محمود عبدالمنعم «كهربا» - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايى - مروان محسن - أليو بادجي.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط، خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط والهلال السودانى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن النجم الساحلى، بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الأهلى أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة للحفاظ على آماله فى الصعود، كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.

لمعرفة هل يسجل اليو بادجى فى المباريات الأولى وموقفه من +90 من هنا