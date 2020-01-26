شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والنجم الساحلى قبل مواجهة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نارية بين الأهلى والنجم الساحلى التونسى المقرر إقامتها اليوم الأحد، فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، على استاد السلام، ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأحمر مباراة الليلة رافعاً شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ويخوض الأهلي المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط والهلال السوداني صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن النجم الساحلى، بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الأهلي أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة للحفاظ على آماله فى الصعود، كما أن بطل مصر لديه رغبة في الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى في رادس.

ويرصد ”الخليج 365” تاريخ مواجهات الفريقين فى السطور التالية..

14 مباراة جمعت الفريقين فى مختلف البطولات

الأهلى حقق الفوز فى 3 مباريات

وحقق النجم الفوز فى 4 مواجهات

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وحسم التعادل 7 لقاءات

أكبر فوز من نصيب الأهلى بنتيجة 6 – 2 فى إياب نهائى دورى الأبطال 2017

سجل الأهلى 11 هدفًا فيما استقبلت شباكه 9 أهداف

محمد أبو تريكة صاحب أول أهداف الأهلى فى شباك النجم

رامى ربيعة صاحب آخر أهداف الأهلى فى مرمى النجم

وليد أزارو هداف الأهلى أمام النجم برصيد 3 أهداف فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال.