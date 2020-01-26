شكرا لقرائتكم خبر عن احذر ياأهلي ..النجم يسجل أهدافه فى هذا التوقيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نارية بين الأهلى والنجم الساحلى التونسى، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم الأحد، بالجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على استاد السلام، ويدير المباراة - التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع - الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز.

وتشهد مباراة الأهلى أمام النجم ندية قوية بين الفريقين من أجل التأهل لدور الـ8، وظهر من خلال الأرقام الخاصة بالأهداف التى يحرز فيها النجم أهدافه بدورى أبطال أفريقيا تكون فى الدقيقة 46 إلى 60 والتى شهدت إحراز النجم 6 أهداف فى مختلف مبارياته.

كما يشهد الشوط الثانى دائما فى مباريات النجم إحراز أكثر أهدافه حيث أحرز لاعبو الفريق التونسى 12 هدفاً فى الشوط الثانى مقابل 5 بالشوط الأول، وهو ما يؤكد قوة الفريق التونسى فى الشوط الثانى من الناحية الهجومية.

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وتشهد الدقيقة 1 إلى 15 هدف واحد للنجم، وفى الدقيقة 16 إلى 30 إحراز النجم هدفين وفى الدقيقة 31 إلى 45 هدفين أيضاً، والدقيقة 61 إلى 75 إحراز 3 أهداف والدقيقة 76 إلى 90 ثلاثة أهداف أيضاً.

بينما يتلقى مرمى الفريق التونسى أهداف أكثر فى الشوط الثانى حيث شهدت المباريات دخول 4 أهداف فى مرمى النجم فى الشوط الثانى، و 3 أهداف فقط فى الشوط الأول.

ويدخل الأحمر مباراة الليلة رافعاً شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ويخوض الأهلى المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط والهلال السودانى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن النجم الساحلى، بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الأهلى أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة للحفاظ على آماله فى الصعود، كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.