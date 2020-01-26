شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يعود للظهور فى الدوري العام بعد غياب 182 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرابة الستة أشهر من الغياب عن الدورى العام، يعود أيمن حفني نجم الزمالك السابق ولاعب مصر المقاصة، والمنضم مؤخراً إلى صفوف المقاولون العرب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر تبدأ فى يناير الجارى، بعدما عانى اللاعب من عدم المشاركة بسبب خطأ إدارى أدى لعدم قيده فى قائمة المقاصة.

أيمن حفنى انتقل من الزمالك إلى المقاصة فى صفقة بيع نهائى لمدة ثلاثة مواسم، مع بداية الموسم الجارى، باحثاً عن فرصة للمشاركة مع الفريق الفيومى الذى سطع نجم حفنى من خلاله فى بداية مشواره مع الساحرة المستديرة.

حفنى لعب لثلاث أندية خلال مسيرته فى الدورى العام، والتى انطلقت من نادى مصر المقاصة ليشارك فى 15 لقاء سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين، قبل أن ينتقل الحاوى إلى فريق طلائع الجيش ليشارك فى 46 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 8.

أيمن حفنى انضم للمقاصة باحثاً عن فرصة للمشاركة، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن، فبسبب خطأ إدارى فى فهم نظام الاستبدال ظل "الحاوى" خارج قائمة مصر المقاصة منذ بداية الموسم يدرس العروض التى جاءته ويفاضل بين أحسنها، حتى استقر على الانضمام إلى المقاولون العرب صاحب المركز الثانى فى جدول المسابقة حتى نهاية الموسم.

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المباراة الأخيرة التى شهدت مشاركة أيمن حفنى فى مسابقة الدورى العام كانت مع نادى الزمالك أمام الأهلى فى ختام الموسم الماضى بعد حسم لقب البطولة للقلعة الحمراء، وكانت آخر مباراة فى الدورى وأقيمت يوم 28/7/2018 وحيث فاز الأهلى بهدف نظيف سجله على معلول.

واليوم وبعد غياب طويل يترقب حفنى المشاركة مع المقاولون فى مباراتهم أمام طنطا بالجولة 15 والتى تقام فى تمام الخامسة مساءً على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ومن المقرر أن يرتدى القميص رقم 25 مع ذئاب الجبل، الذين يحتلون مركز الوصافة برصيد 29 نقطة حتى الآن.