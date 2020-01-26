شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبياد الخاص وراء غياب وزير الرياضة عن مؤازرة فراعنة اليد أمام تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن مباراة نهائى بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد، التى تقام اليوم بين منتخبى مصر وتونس فى نهائى البطولة، والتى تقام فى السابعة مساء اليوم على أرض الفريق المنافس.

يأتى غياب وزير الشباب والرياضة لحضوره افتتاح الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص باستاد الدفاع الجوى، والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد التقى لاعبى منتخب مصر لكرة اليد رجال والجهاز الفنى والإدارى والطبى، أمس السبت بمقر فندق الإقامة بالعاصمة التونسية، بحضور المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد.

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وخلال اللقاء حفز وزير الرياضة لاعبى المنتخب الوطنى للنهائى الأفريقى المرتقب غدا، الأحد، أمام نظيره المنتخب التونسى الشقيق، مطالباً إياهم ببذل مزيد من الجهد لتحقيق الثنائية وهى لقب البطولة الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وأثنى صبحى على أداء كل اللاعبين فى مباراة قبل النهائى والتى أنتهت بفوز منتخب مصر على المنتخب الجزائرى الشقيق بنتيجة 30 مقابل 27، والذى اعتبره صبحى فوزا مهما ودافعا كبيرا للتتويج بالبطولة والتغلب على المنتخب التونسى القوى، والذى سيلعب على أرضه ووسط جمهوره.

ويقام حفل الافتتاح للألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص على استاد الدفاع الجوى، ووفق القواعد الأولمبية للأولمبياد الخاص يبدأ بعزف السلام الوطنى من قبل الموسيقيات العسكرية، ثم دخول الأعلام، ودخول الدول المشاركة، ثم يلقى المهندس هانى محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصرى كلمة ترحيبية بضيوف مصر، ومن بعده رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب المهندس أيمن عبد الوهاب، ثم كلمة للرئيس الإقليمى أفريقيا تشارلز نيامبى ثم كلمة للرئيس التنفيذى للأولمبياد الخاص الدولى مارى ديفيز.

وعاد أشرف صبحى من تونس أمس، وتوجه الى بورسعيد صباح اليوم لافتتاح مركز شباب، و بعد ذلك يعود الى القاهرة لحضور افتتاح الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص.