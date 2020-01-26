مران الزمالك يشهد عودة جمعة وتأهيل بنشرقي ورسالة من كارتيرون للاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - استأنف فريق الزمالك مرانه صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة وادي دجلة بالجولة الخامسة عشر في بطولة الدوري الممتاز، والقرر لها الثلاثاء القادم.

وحسم الزمالك تأهله لدور ال8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي أول أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم فيها بالتركيز فى لقاء وادي دجلة وضرورة استمرار الانتصارات على المستوى المحلي.

وبدأ مران فريق الزمالك بعملية احماء بالركض حول الملعب، ثم قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين أربع مجموعات وتنفيذ فقرة ترفيهية عن طريق لعب الكرة الطائرة لإبعاد اللاعبين عن الضغوط.

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وعاد عبدالله جمعة لاعب الفريق للتدريبات الجماعية مرة أخري بعد الانتهاء من البرنامج التأهيليى الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق في الفترة الأخيرة، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية

كما انتظم مدافع الفريق، محمود حمدي الونش، في مران اليوم بعد تغيبه عن تدريبات الفريق بالأمس بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني.

وعلى هامش المران، أشرف الفرنسي باتريس كارتيرون على التدريبات التأهيلية للاعب أشرف بن شرقي خلال مران الفريق، حيث يعاني اللاعب من إصابة عضلية تعرض لها قبل انطلاق لقاء مازيمبي الكونغولي الأخير.