القناة المجانية الناقلة "الفضائية" لمباراة الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر: يستضيف الأهلي في التاسعة من مساء اليوم النجم الساحلي التونسي، بختام الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. أقرأ أيضا .. الموعد والقناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وتونس في نهائي يد أفريقيا وتنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1" القطرية المشفرة بتعليق خليل البلوشي ولكن قناة أخرى سنغالية أعلنت نقل المباراة وهي RTS2. قناة RTS2 السنغالية هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي: Advertisements قمر يوتل سات 9 شرق. تردد: 11900 أفقي. معدل الترميز: 27500.

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