محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:
يلتقي المنتخب المصري نظيره التونسي في نهائي كأس أمم أفريقيا لليد التي تستضيفها تونس الساعة السابعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأحد على صالة قصر الرياضة برادس.
وتأهل المنتخب المصري على حساب شقيقه الجزائري بالفوز 30 -27 فيما سحقت تونس أنجولا 39-23.
وتمنح هذه البطولة بطلها بطاقة تأهل مباشرة إلى أوليمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى بطاقتين غير مباشرتين للدورات المؤهلة لتصفيات الأوليمبياد.
أقرأ أيضا .. تعرف على القناة المجانية الناقلة "الفضائية" لمباراة الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا
كان منتخب الفراعنة قد ضمن المشاركة بمونديال 2021 بسبب تنظيم البطولة في مصر، بالإضافة إلى 6 منتخبات تأهلت للمونديال وعلى رأسهم تونس وأنجولا والجزائر.
تردد المغربية الرياضية
القمر: نايل سات
التردد: 11476
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي
التصحيح: 3/4
القمر: هوتبيرد
التردد: 12207
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي
التصحيح: 3/4
القمر: عرب سات
التردد: 12683
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي
التصحيح: 3/4
كانت هذه تفاصيل خبر الموعد والقناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وتونس في نهائي يد أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.