صلاح يغيب.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام شروزبري بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يلتقي فريقا ليفربول وشروسبري تاون في تمام السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب مونتكومري ميداو ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان ليفربول قد تأهل إلى الدور التالي بعد تخطيه عقبة إيفرتون في مباراة الدور الرابع بهدف دون رد سجله الشاب كورتيس جونز.

ومن المتوقع أن يستعين الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بالبدلاء واللاعبين الشباب في مباراة اليوم، لمنح قسط من الراحة للاعبيه الأساسين قبل مواصلة السعي نحو التتويج بلقب بريميرليج.

ومن المرجح أن يعود الثنائي ديان لوفرين وجويل ماتيب إلى تشكيل الريدز بعد تعافيهما من الإصابة، كذلك فابينيو ونابي كيتا، على أن يشغل أدريان مركز حراسة المرمى بدلًا من أليسون بيكر.

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وبحسب التقارير فإن كلوب قد يلجأ للاعتماد على الثلاثي هارفي إليوت، كورتيس جونز وديفوك أوريجي بدلًا من ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح.

التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ياسر لاروشي، جويل ماتيب، ديان لوفرين، ويليامز

خط الوسط: فابينيو، نابي كيتا، آدم لالانا

خط الهجوم: هارفي إليوت، كورتيس جونز، ديفوك أوريجي