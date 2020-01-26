رسميا.. الاتفاق يتعاقد مع عبدالله آل سالم لمدة 3 مواسم

حسم نادي الاتفاق السعودي صفقة انتقال عبدالله آل سالم مهاجم فريق النصر السعودي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

و تعاقدت إدارة نادي الاتفاق مع عبدالله آل سالم لمدة ثلاثة مواسم حتي ٢٠٢٣.

وأعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا ‏ إدارة نادي ‎الاتفاق تتعاقد مع المهاجم عبدالله آل سالم حتى 2023 بحضور الرئيس التنفيذي للنادي معاذ العوهلي.

وكان عبدالله آل سالم صاحب ال ٢٧ عاما انضم إلى صفوف النصر السعودي علي سبيل الأعارة موسم ٢٠١٩.

يحتل نادي الاتفاق المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري كأس

مواسم حتي ٢٠٢٣.وأعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا ‏ إدارة نادي ‎الاتفاق تتعاقد مع المهاجم عبدالله آل سالم حتى 2023 بحضور الرئيس التنفيذي للنادي معاذ العوهلي.وكان عبدالله آل سالم صاحب ال ٢٧ عاما انضم إلى صفوف النصر السعودي علي سبيل الأعارة موسم ٢٠١٩.يحتل نادي الاتفاق المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ١٧ نقطة.

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