المقاولون يخشى انتفاضة طنطا فى الدورى

يلتقى فى الخامسة مساء اليوم فريق المقاولون العرب مع طنطا بستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.
ورغم أن اللقاء بين فريقين أحدهما ينافس على المقدمة وآخر يصارع من أجل البقاء بالممتاز هذا الموسم إلا أن المفاجآت واردة خاصة أن الفريق الطنطاوى بقيادة أيمن المزينفجر بعض المفاجآت هذا الموسم ويلعب مبارياته بشكل هجومى وهدفه الثلاث نقاط أو الخروج بأقل الخسائر بنقطة واحدة حيث أن رصيد الفريق 13 نقطة فى المركز الثالث عشر.
بينما يلعب المقاولون صاحب المركز الثانى رافعا شعار لا بديلعن الفوز للاستمرار فى المنافسة واللحاق بصدارة الدورى التى يعتليها بجدارة الأهلى بـ36 نقطة بفارق 7 نقاط عن المقاولون.
وتخلو قائمة فريق ذئاب الجبل من الإصابات والإيقاف حيث يسعى عماد النحاس المدير الفنى لاستغلال كل أسلحته للخروج بالنقاط الثلاث محذرا لاعبيه من الاستهتار والتهاون.
وركز فى اليومين الماضيين خلال التدريبات على خطة اللقاء والتى ستعتمد على الهجوم مع تأمين الدفاعات خوفا من المرتدات.
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