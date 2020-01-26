شارك محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، في التقسيمة الفنيةللفريق في مران اليوم.
خاض الحارس التدريبات كلاعب مع زملائهالذين لم يشاركوا أمام مازيمبي الكونغولي.
يستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، بالجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر جنش يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.