جنش يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية

شارك محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، في التقسيمة الفنية للفريق في مران اليوم. للفريق في مران اليوم. خاض الحارس التدريبات كلاعب مع زملائه الذين لم يشاركوا أمام مازيمبي الكونغولي. الذين لم يشاركوا أمام مازيمبي الكونغولي. يستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، بالجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

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