تدريبات قوية للاعبي الزمالك في مران اليوم

خضع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، الذين لم يشاركوا أمام مازيمبي الكونغولي لتدريبات قوية تحتإشراف سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز مدربا الفريق.
كما خضع باقى اللاعبين لتدريباتإطالات تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.
يستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة والمقرر لها الثلاثاء القادم بالجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.
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