بث مباشر .. مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة

يستعد المنتخب السعودي مساء اليوم الأحد 26/1/2020، لمواجهه نظيرة الكوري الجنوبي في مباراة نارية تجمع المنتخبين في نهائي بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنه. مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

نتيجة بحث الصور عن السعودية وكوريا الجنوبية تحت 23 سنة ويستضيف ملعب "راجامانجالا الوطني "بمدينة بانكوك التايلاندية اللقاء التاريخي في تمام الساعة 3.30 مساءً بتوقيت السعودية.



ويدخل الأخضر مباراة اليوم بمعنويات عالية متصدراً ترتيب المجموعة الثانية التي تضم سوريا ، قطر، اليابان، برصيد 7 نقاط ومقتنصاً بطاقة التأهل الرسمية إلى أولمبياد طوكيو 2020.

بث مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

كما يتصدر المنتخب الكوري الجنوبي ترتيب المجموعة الثالثة التي تصم الصين،أوزبكستان، إيران برصيد 9 نقاط.

السعودية وكوريا الجنوبية

وقدم الأخضر الاولمبي أداءاً مشرفاً منذ بداية البطولة وحتى صعوده إلى المباراة النهائية بدأها مع مباراة تايلاند في دور ربع النهائي بهدف نظيف واقتنص مقعدة في المباراة النهائية على حساب أوزبكستان بنفس النتيجة. اللقاء التاريخي في تمام الساعة 3.30 مساءً بتوقيت السعودية.ويدخل الأخضر مباراة اليوم بمعنويات عالية متصدراً ترتيب المجموعة الثانية التي تضم سوريا ، قطر، اليابان، برصيد 7 نقاط ومقتنصاً بطاقة التأهل الرسمية إلى أولمبياد طوكيو 2020.بث مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبيةكما يتصدر المنتخب الكوري الجنوبي ترتيب المجموعة الثالثة التي تصم الصين،أوزبكستان، إيران برصيد 9 نقاط.السعودية وكوريا الجنوبيةوقدم الأخضر الاولمبي أداءاً مشرفاً منذ بداية البطولة وحتى صعوده إلى المباراة النهائية بدأها مع مباراة تايلاند في دور ربع النهائي بهدف نظيف واقتنص مقعدة في المباراة النهائية على حساب أوزبكستان بنفس النتيجة.

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