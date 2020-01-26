الونش ينتظم في التدريبات الجماعية بالزمالك

عاد محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالناديالزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي اليوم.
كان اللاعب قد تغيب عن تدريبات الفريق أمس بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بسبب وفاة جدته.
من ناحية آخرى، أنهى عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالناديالبرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق في الفترة الأخيرة بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.
انتظم اللاعب في بداية عملية الإحماء مع زملائه في مران الفريق المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بعدها خضع لتدريبات بالكرة
بينما، قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالناديبالإشراف بنفسه على التدريبات التأهيلية للاعب أشرف بن شرقي خلال مران الفريق المقام حاليًا.
يعاني اللاعب من إصابة عضلية تعرض لها قبل انطلاق لقاء مازيمبي الكونغولي الأخير.
يستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.
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