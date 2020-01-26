بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم 26 يناير نهائي كأس آسيا

تتجه الأنظار نحو ملعب راجامانجالا الدولي الذي يستضيف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا للشباب، والتي يسعى الأخضر الأولمبي إلى تحقيق لقب البطولة، بعد أن مشوار رائع.

يمكنكم مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم عبر قناة bein sports HD10 ، بصوت المعلق عامر الخوذيري، والتي ستنطلق في تمام الساعة 2:30 بتوقيت مصر، 3:30 بتوقيت السعودية، الساعة 1:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 4:30 بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مباراة السعودية وكوريا

قبل بداية بث مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة، نجح الأخضر السعودي في التأهل إلى نهائي كأس آسيا، بعد انتصاره على منتخب أوزباكستان

بهدف نظيف أحرزه اللاعب ناصر العمران، في حين وضع منتخب كوريا الجنوبية نفسه في النهائي بعدما فاز على أستراليا بنتيجة هدفين دون مقابل.

واستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس آسيا، بعد تجاوزه للعديد من المنتخبات القوية، حيث بدأها من دور المجموعات، بفوزه على اليابان بنتيجة 2-1، والجولة الثانية تعادل مع قطر بدون أهداف، وفي الجولة الثالثة انتصر على سوريا 1-0، وفي ربع النهائي فاز 1-0 على تايلاند، وفي نصف النهائي تخطي عقبة أوزباكستان بهدف نظيف، جدير بالأمر أن المنتخب السعودي حجز مكان له

في أولمبياد طوكيو 2020.





وقال رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن الأخضر الأولمبي سوف يشارك في مسابقة ودية دولية، حيث تستضيفها فرنسا خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن الاستعدادات لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في الصين.

ومن المتوقع أن يخوض الأخضر الأولمبي بقيادة المدرب سعد علي الشهري بتشكيلة قوية، يمكن الاعتماد عليها للتغلب على المنتخب الكوري والفوز بلقب كأس آسيا، ومن المحتمل أن تكون تشكيلة منتخب السعودية أمام كوريا الجنوبية على النحو التالي:

حراسة المرمى/ محمد الربيعي

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الدفاع/ خالد الدبيش، عبدالباسط هندي، حسان تمبكي، سعود عبد الحميد

الوسط/ محتار علي، علي الحسن، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي

الهجوم/ أيمن الخليف، عبدالله الحمدان

كما ستنقل قناة الكأس الفضائية بجودة HD3 مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية بث مباشر في نهائي كأس آسيا للشباب، وقد اسندت إدارة القناة التعليق على أحداثها للمعلق سمير اليعقوبي.