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عبدالله جمعة يشارك في التدريبات الجماعية بالزمالك

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 أنهى عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق في الفترة الأخيرة بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

 انتظم اللاعب في بداية عملية الإحماء مع زملائه

في مران الفريق المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بعدها خضع لتدريبات بالكرة فردية تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل.

 على الجانب الأخر، قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير

الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالإشراف بنفسه على التدريبات التأهيلية للاعب أشرف بن شرقي خلال مران الفريق المقام حاليًا.

ويعاني اللاعب من إصابة عضلية تعرض لها قبل انطلاق لقاء مازيمبي الكونغولي الأخير.

 يستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة والمقرر لها الثلاثاء القادم بالجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.

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