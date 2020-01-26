اليوم .. ناشئات الأهلي يواجهن هليوبوليس ببطولة الجمهورية لكرة اليد

يواجه فريق ناشئات كرة اليد بالنادي الأهلي مواليد 2000 اليوم فريق هليوبوليس في إطار منافسات بطولة الجمهورية.

تقام المباراة على ملعب هليوبوليس،

في السادسة مساء، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز بها ومواصلة عروضه القوية هذا الموسم.

يخوض الأهلي المباراة مكتمل الصفوف ودون إصابات، بعدما اختتم تدريباته أمس، استعدادًا لهذه المباراة.

يذكر أن فريق ناشئات الأهلى مواليد 2000 توج ببطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على الشمس بنتيجة 29_24.