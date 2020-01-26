وادي دجلة يدشن ضربة البداية لدورة الألعاب الأفريقية للأوليمبياد الخاص

أعلنت مجموعة أندية وادى دجلة عن رعايتها الفضية للألعاب الأفريقية الأولى للأوليمبياد الخاص- مصر 2020، جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته اللجنة العليا المنظمة للألعاب الأفريقية، للإفصاح عن قائمة المستجدات المتعلقة بالأوليمبياد الخاص، التي تقام في الفترة بين 23 حتى 31 من يناير الجاري.

حضر المؤتمر كل من د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ود.نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، وطارق راشد رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة، والمهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأوليمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشارلز نيامبى الرئيس الإقليمى للأوليمبياد الخاص لمنطقة أفريقيا، وماري ديفيز الرئيس التنفيذى للأوليمبياد الخاص الدولى، وعدد من مسئولى وممثلي الرياضة.

ومن جانبه أشار طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة، أن هذه الفرصة التي تأتي بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وتؤكد حرص مصر الدائم على تقديم نموذج فريد للأبطال في مختلف الرياضات في أفريقيا، وهو ما عززَّ فرص الدولة المصرية لاختيارها لتنظيم أول دورة لألعاب الأوليمبياد الخاص بالقارة السمراء، والذي خلق فرصة حقيقية للقطاع الخاص لإظهار دوره الريادي والحقيقي في دعم الأنشطة من هذا النوع.

وأكد طارق راشد على حرص مجموعة أندية وادى دجلة على إتاحة الفرص الحقيقية لأبطالها من ذوي القدرات الخاصة

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على مدار مشوارها ودفعهم للمشاركة في المحافل المحلية والدولية، والتي هي جزء من رؤية دجلة الرياضية 2020-2024 لتتماشى مع خطة ورؤية وزارة الشباب والرياضة في تحقيق حلم الأبطال في الوصول للأوليمبياد الخاص.

وتشارك مجموعة أندية وادى دجلة في رياضة كرة السلة، بكل من اللاعبين محمد شريف عبدالفتاح، ورحمة رمضان، وفرح وائل فؤاد، وأمنية وسام محمد، ومنة الله كرم عبدالودود، وماجي محمد أكرم محمد، أما في رياضة كرة القدم فتشارك اللاعبة شروق السيد عبده واللاعبة، علياء الزنوكى، بالإضافة إلى اللاعبة بسنت عبدالعزيز .

تقام الألعاب الأفريقية للأوليمبياد الخاص- مصر 2020، بمشاركة 768 لاعبًا يمثلون 43 دولة أفريقية، في أربع رياضات، وهي كرة القدم ، وكرة السلة، والبوتشي، وألعاب القوي. على أن تبدء مرحلة تقسيم اللاعبين إلى مجموعات وفقًا للسن والنوع والقدرة على مدار يومين.